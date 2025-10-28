Рами Киуан: Това беше страхотна година за мен

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Боксьорът сподели, че ще бъде истински удовлетворен, когато надгради и превърне сребърните си медали в златни.

Рами Киуан
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Сребърният медалист от световното първенство по бокс и двукратен сребърен медалист от Световната купа по бокс през 2025 г. Рами Киуан разсъждава върху сезона си досега и сподели мислите си за опонентите си в категория до 75 кг.

Боксьорът описа годината като "страхотна".

"Като цяло, това беше страхотна година за мен. Спечелването на сребърен медал на световното първенство по бокс в Ливърпул е най-голямото ми постижение досега. Да бъда трикратен сребърен медалист през сезон 2025 е малко неудовлетворяващо, няма да лъжа. Искам да направя тази последна стъпка и да взема златото", сподели той в интервю за Световната федерация по бокс.

За него предстои почивка, преди да започне подготовката си за еврошампионата догодина.

"В категория до 75 кг има много добри боксьори, но аз обичам конкуренцията, така че е добре за мен да имам толкова силни опоненти. Нямам големи цели за останалата част от този сезон. Ще си почина малко след толкова много официални двубои и след това ще започна да се подготвям за европейското първенство по бокс догодина", допълни българският национал.

Рами Киуан в момента е вторият най-добър боксьор в категория до 75 кг според последната класация на Световния бокс.

