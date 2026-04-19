Ранен гол за Роналдо и полуфинал за Ал Насър в азиатската Шампионска лига

Кристиано Роналдо и Ал Насър намериха място на полуфиналите в азиатската Шампионска лига. Португалецът и неговите съотборници разгромиха Ал Васъл с 4:0 в Дубай.

Португалският национал вкара първия гол за своя отбор, който е в серия от 17 поредни победи във всички турнири. Роналдо отбеляза след атака, подхваната Кингсли Коман. Иниго Мартинес вкара второто попадение, а защитникът Абдулела Ал-Амри се разписа за трети път след центриране на Жоао Феликс.

През второто полувреме Роналдо бе близо до втори гол и бе сменен в 67-ата минута. Садио Мане бе автор на последното попадение.