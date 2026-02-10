БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЕКСКЛУЗИВНО: Майката на Ивайло Калушев говори пред БНТ:...
Чете се за: 04:05 мин.
Прокуратурата разкри още подробности по случая...
Чете се за: 02:52 мин.
Илияна Йотова пред "Величие": В следващите дни...
Чете се за: 02:42 мин.
Радостин Василев към президента Илияна Йотова: Трябваше...
Чете се за: 02:37 мин.
Директорът на болницата по детски болести в София...
Чете се за: 00:45 мин.
АПС пред президента Илияна Йотова: Подходящ служебен...
Чете се за: 03:57 мин.

Расмус и Изабела Врано изведоха Швеция до първа олимпийска титла по кърлинг за смесени двойки

Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Расмус и Изабела Врано са брат и сестра.

Расмус Изабела Врано
Снимка: БТА
Швеция спечели първата си олимпийска титла по кърлинг за смесени двойки, след като брат и сестра Расмсус и Изабела Врано победиха трудно с 6:5 срещу отбора на САЩ на финала. Американците Кори Тийси и Кори Дропкин загубиха с обрат в последния енд, но за тях остава утешителната утеха да бъдат най-успешната американска двойка в кратката история на тази дисциплина на Олимпийски игри.

Шведите записаха две точки във втория енд, който остана най-резултатен дълго време. Американците бяха много близо да "откраднат" шестата част, но с последния камък Изабела Врано изби американски камък от центъра на кръговете и вместо да загубят точка, европейците спечелиха една и поведоха с 4:3.

Американците все пак направиха големия си удар. В седмия енд дългогодишният втори капитан на шведския отбор за мъже Расмус направи грешка със силен камък и изби два от червени от кръговете, което остави САЩ с шанс за три точки. Това обаче бе коригирано частично от сестра му, която намали точките до две и американците поведоха с 5:4.

В последния осми енд дойде и най-големият момент в кариерата на Изабела. Двата отбора имаха по три камъка в кръговете, но нито един в центъра, а последният удар във финала бе за шведите. Изабела изкара камък на САЩ с прецизно плъзгане, Швеция получи две точки и заслужи първата си титла в кърлинга за смесени двойки

По-рано през деня италианската двойка Стефания Константини и Амос Мозанер, които са шампиони от Пекин 2022, надвиха с 5:3 британците Дженифър Додс и Брус Муат и спечелиха бронзовите медали.

Кърлингът за смесени двойки е част от Олимпийските игри от Пьончан 2018.

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 18:40 мин.
#Милано/Кортина 2026

