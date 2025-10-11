Ратко Достанич се раздели с Локомотив София

Директорът на детско-юношеската школа на Локомотив София Ратко Достанич напусна клуба, съобщиха "железчинарите".

Столичният клуб разкри, че новината е шокирала ръководството.

"Сърбинът изрази това свое желание на среща лично с президента Веселин Стоянов. За всички в Локомотив новината дойде като огромен шок, а причините за напускането на Достанич бяха приети като голямо разочарование от човек, зад когото целият клуб застана твърдо, подкрепи го и му осигури изпълнението на всяко едно поставено условие", гласи публикация на клуба в социалната мрежа "Фейсбук".

Макар новината да е внезапна и готово решение все още да няма, школата остава приоритет за клуба и ще се търси възможно най-правилният ход за нейното развитие.

Клубът напуска също и бившият футболист на столичани и треньор в школата Юлиян Петков.