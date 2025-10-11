БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма...
Чете се за: 02:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ратко Достанич се раздели с Локомотив София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Запази

Сърбинът бе директор на детско-юношеската школа в клуба.

ратко достанич пръв път срещам шефове знаят точно искат
Снимка: start-photo.bg
Слушай новината

Директорът на детско-юношеската школа на Локомотив София Ратко Достанич напусна клуба, съобщиха "железчинарите".

Столичният клуб разкри, че новината е шокирала ръководството.

"Сърбинът изрази това свое желание на среща лично с президента Веселин Стоянов. За всички в Локомотив новината дойде като огромен шок, а причините за напускането на Достанич бяха приети като голямо разочарование от човек, зад когото целият клуб застана твърдо, подкрепи го и му осигури изпълнението на всяко едно поставено условие", гласи публикация на клуба в социалната мрежа "Фейсбук".

Макар новината да е внезапна и готово решение все още да няма, школата остава приоритет за клуба и ще се търси възможно най-правилният ход за нейното развитие.

Клубът напуска също и бившият футболист на столичани и треньор в школата Юлиян Петков.

#Ратко Достанич #Локомотив София

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Гледайте България - Турция от 21:45 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
2
Гледайте България - Турция от 21:45 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички трябва да помогнат тя да се реши
3
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички...
Съдът остави в ареста Благомир Коцев
4
Съдът остави в ареста Благомир Коцев
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма да позволим убиецът ѝ да излезе на свобода
5
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма да...
Водата в Елените е заразена с ешерихия коли и е негодна за пиене
6
Водата в Елените е заразена с ешерихия коли и е негодна за пиене

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
3
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Кога ще пуснат парното в София?
4
Кога ще пуснат парното в София?
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
5
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
6
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...

Още от: Футбол

Гледайте България - Турция от 21:45 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
Гледайте България - Турция от 21:45 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
ЦСКА 1948 надигра Раднички в контролна среща ЦСКА 1948 надигра Раднички в контролна среща
Чете се за: 00:22 мин.
Българският национален отбор до 19 години отстъпи на Молдова в контрола Българският национален отбор до 19 години отстъпи на Молдова в контрола
Чете се за: 00:47 мин.
Латвия и Андора направиха равенство под арбитража на Георги Кабаков Латвия и Андора направиха равенство под арбитража на Георги Кабаков
Чете се за: 01:00 мин.
Ратко Достанич е новият треньор на Славия Ратко Достанич е новият треньор на Славия
Чете се за: 00:40 мин.
Локомотив София и Спартак Варна научиха опонентите си за Купата на България Локомотив София и Спартак Варна научиха опонентите си за Купата на България
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Ще се стигне ли до правен абсурд - разследването за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг да започне отначало?
Ще се стигне ли до правен абсурд - разследването за катастрофата с...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Въведената евакуация за част от село Николово се отменя, каза кметът на Русе Пенчо Милков Въведената евакуация за част от село Николово се отменя, каза кметът на Русе Пенчо Милков
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Стрелба в Германия: Няколко души са ранени в град Гисен Стрелба в Германия: Няколко души са ранени в град Гисен
Чете се за: 00:25 мин.
По света
След случая с тормозеното момиченце в Каблешково: Протести срещу насилието над деца се проведоха в десетки градове След случая с тормозеното момиченце в Каблешково: Протести срещу насилието над деца се проведоха в десетки градове
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Премиерът Росен Желязков обеща доходите на военните да продължат да...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
С тежка техника във Велико Търново почистват коритото на р. Янтра...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Бившият американски президент Джо Байдън се подлага на лъчетерапия
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Само за ден половин милион палестинци са се придвижили от юг на...
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ