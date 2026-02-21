Ратко Достанич: Такъв еврогол не се вижда всеки ден, честито

Старши треньорът на Славия Ратко Достанич призна, че е впечатлен от гола, с който ЦСКА стигна до успеха в столичния сблъсък с "белите".

Попадението бе дело на резервата Алехандро Пиедраита.

"Такъв гол не се вижда всеки ден. Това е еврогол, честито. Моите футболисти дадоха всичко от себе си, поздравявам ги. Дадоха всичко от себе си. ЦСКА е добре подреден и подготвен тактически отбор, с добър треньор. Направихме всичко възможно, но някой път трябва и малко късмет. Казах на футболистите, че всичко зависи от тях. Трябва раздаване, дисциплина и хомогенност. В миналия мач пак получихме гол от статично положение, но няма да се оплакваме.", сподели той след срещата.

Според него резултатите ще дойдат, ако възпитаниците му продължат с усърдната работа.