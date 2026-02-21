БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Община Ардино отново обяви частично бедствено положение
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ратко Достанич: Такъв еврогол не се вижда всеки ден, честито

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Запази

Старши треньорът на Славия вярва, че резултатите ще дойдат, ако възпитаниците му продължат с усърдната работа.

Ратко Достанич
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Старши треньорът на Славия Ратко Достанич призна, че е впечатлен от гола, с който ЦСКА стигна до успеха в столичния сблъсък с "белите".

Попадението бе дело на резервата Алехандро Пиедраита.

"Такъв гол не се вижда всеки ден. Това е еврогол, честито. Моите футболисти дадоха всичко от себе си, поздравявам ги. Дадоха всичко от себе си. ЦСКА е добре подреден и подготвен тактически отбор, с добър треньор. Направихме всичко възможно, но някой път трябва и малко късмет. Казах на футболистите, че всичко зависи от тях. Трябва раздаване, дисциплина и хомогенност. В миналия мач пак получихме гол от статично положение, но няма да се оплакваме.", сподели той след срещата.

Според него резултатите ще дойдат, ако възпитаниците му продължат с усърдната работа.

"Ако работим, както до момента, резултатите със сигурност ще дойдат. Не е лесно, загубихме Мартин Георгиев, но Варела се завърна. Трябва да вдигнем само нивото. Със сигурност загубите оказват влияние - когато даваш всичко от себе си. В първия мач беше лош ден, срещу Арда и ЦСКА не мога нищо да кажа. Браво, нека продължаваме така", допълни наставникът.

Свързани статии:

ЦСКА взе три точки срещу Славия след изключителен гол
ЦСКА взе три точки срещу Славия след изключителен гол
"Червените" записаха четвърта поредна победа във всички турнири.
Чете се за: 01:42 мин.
#Ратко Достанич #Славия

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в "Петрохан" и "Околчица" не отговарят на истината
3
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в...
МВнР: Българските граждани да пътуват към Австрия само при нужда поради усложнена зимна обстановка
4
МВнР: Българските граждани да пътуват към Австрия само при нужда...
Исторически масов старт за българския биатлон: Лора Христова и Милена Тодорова в битка с елита на света
5
Исторически масов старт за българския биатлон: Лора Христова и...
Усложнена зимна обстановка в събота
6
Усложнена зимна обстановка в събота

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
4
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
5
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
6
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...

Още от: Футбол

Христо Янев: Всеки успех е сладък, но трябва да останем смирени
Христо Янев: Всеки успех е сладък, но трябва да останем смирени
Кризата в Ювентус се задълбочава Кризата в Ювентус се задълбочава
Чете се за: 00:50 мин.
ЦСКА взе три точки срещу Славия след изключителен гол ЦСКА взе три точки срещу Славия след изключителен гол
Чете се за: 01:42 мин.
С два гола на Хари Кейн Байерн Мюнхен постигна 19-а победа в Бундеслигата С два гола на Хари Кейн Байерн Мюнхен постигна 19-а победа в Бундеслигата
Чете се за: 02:47 мин.
Лийдс изпусна победата над Астън Вила в заключителните минути Лийдс изпусна победата над Астън Вила в заключителните минути
Чете се за: 01:25 мин.
Първа лига: ЦСКА - Славия (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: ЦСКА - Славия (ГАЛЕРИЯ)

Водещи новини

Опасност от преливане на река Черни Лом край три русенски села
Опасност от преливане на река Черни Лом край три русенски села
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Зимата блокира пътища и транспорт в страната Зимата блокира пътища и транспорт в страната
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Трайчо Трайков: Хората с надписани сметки за ток ще бъдат компенсирани Трайчо Трайков: Хората с надписани сметки за ток ще бъдат компенсирани
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Новите мита на Тръмп: Първо 10%, а по-късно и 15% върху всички стоки Новите мита на Тръмп: Първо 10%, а по-късно и 15% върху всички стоки
Чете се за: 02:57 мин.
По света
Дни преди годишнината - Украйна отново е подложена на масиран руски...
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Област Кърджали и Велико Търново под денонощно наблюдение заради...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Свлачище затвори пътя за благоевградския парк "Бачиново"
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
София в сняг: Пътници бутат закъсали превозни средства, малките...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ