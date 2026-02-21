БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Община Ардино отново обяви частично бедствено положение
Чете се за: 00:57 мин.

Борусия Дортмунд си тръгна с точка от гостуването на РБ Лайпциг с гол в добавеното време

от БНТ
Чете се за: 03:37 мин.
Спорт
„Жълто-черните“ изостават на 8 точки от лидера Байерн Мюнхен.

РБ Лайпциг Борусия Дортмунд
Снимка: БТА
РБ Лайпциг и Борусия Дортмунд завършиха 2:2 в дербито на кръга на Бундеслигата, като домакините имаха надмощие през по-голямата част от мача, но пък гостите пропуснаха възможност да се доближат на 6 точки от лидера Байерн Мюнхен.

Сега „жълто-черните“ са с 42 и изостават на 8 от Байерн, докато домакините са 5-и с 41.

Отборът на Нико Ковач натисна Лайпциг в първите 15 минути, но веднага след това домакините реагираха и след две добри атаки преди това, откриха в 20-ата чрез Кристоф Баумгарт. След диагонално подаване вляво, Диоманде овладя много технично, след което прави няколко финта покрай Юлиян Риерсон и подаде в центъра към дебнещия Баумгартнер. Подготвен, той небрежно с външната страна на десния си крак вкара, без да остави шанс на вратаря Кобел.

В 28-ата минута Баумгартнер почти направи 2:0. Този път Ромуло направи пробив по левия фланг, след което подаде ниско в центъра. Австриецът след това отправи удар с външната страна на обувката си. Топката обаче мина малко покрай дясната греда.

В тези минути домакините от РБ Лайпциг тотално диктуваха събитията на терена и логично стигнаха до втори гол, отново със същия автор. И отново със сходен сценарий, след като пак Диоманде се откъсна по левия фланг, подмина Раум и центрира остро в центъра към дебнещия Баумгартнер. Нападателят както често правеше, просто изпъна десния си крак и пробута топката зад безпомощния Кобел.

След тоталната доминация преди почивката, домакините сами си направиха мача труден и пет минути след началото си вкараха автогол, за да стане 2:1. След изпълнен от Риерсон ъглов удар, топката кацна на главата на Вили Орабн, оттам се отклони в изненадания Ромуло и влезе във вратата на Маартен Вандервоорт за 2:1.

След 60-ата минута РБ Лайпциг отново взе инициативата и изпусна две чудесни възможности за 3:1. Особено фрапиращо беше в 73-ата минута, когато след пад на Ридле Баку топката попадна в Диоманде, който преодоля вратаря Кобел, но на голлинията беше застанал Рами Бенсебейни и спаси гостите.

И домакините бяха наказани в 5-ата минута на добавеното време, когато резервата Фабио Силва изравни за 2:2. В комбинация на три резерви Брандт подаде брилянтен пас към бързия Адейеми, който прехвърли през центъра към Фабио Силва и португалският нападател прати в долния десен ъгъл за ликуващия резултат 2:2. А след още две минути можеше да стане шокиращо 2:3, но останал сам срещу вратаря Вандевордт и прати топката в гърдите му.

