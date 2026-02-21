ЦСКА взе три точки срещу Славия след изключителен гол

ЦСКА спечели с 1:0 срещу Славия в столичното дерби от 22-рия кръг на Първа лига. Късен и ефектен гол на резервата Алехандро Пиедраита донесе четвърта поредна победа във всички турнири за състава на треньора Христо Янев, който се изкачи на третото място във временното класиране.

През първото полувреме „червените“ имаха териториално надмощие, но трудно стигаха до чисти положения пред вратата на Лев Нтумба. Леандро Годой и Исак Соле пробваха късмета си, но без успех, а играта на домакините се изчерпваше предимно с центрирания.

След почивката натискът на ЦСКА се засили. Годой и Соле отново бяха близо до гола, а появилият се като резерва Йоанис Питас също създаде напрежение с далечен изстрел. Най-чистата възможност преди попадението се откри при контраатака, но ударът мина покрай гредата.

Развръзката дойде в 82-ата минута, когато резервите Петко Панайотов и Пиедраита комбинираха, а колумбиецът реализира с акробатично изпълнение за 1:0. В добавеното време Нтумба спаси още два удара, но Славия не успя да избегне третата си поредна загуба през 2026 година.

С успеха ЦСКА прекъсна серия от пет поредни шампионатни мача без победа срещу „белите“.