Община Ардино отново обяви частично бедствено положение
Чете се за: 00:57 мин.

Христо Янев: Всеки успех е сладък, но трябва да останем смирени

Спорт
Старши треньорът на ЦСКА вярва, че възпитаниците му са способни да продължат победната си серия.

Христо Янев
Снимка: Startphoto.bg
Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев призова за смиреност, въпреки победната серия на тима от началото на пролетния полусезон.

"Червените" надиграха Славия с 1:0 с фамозен гол на Алехандро Пиедраита и записаха четвърта поредна победа във всички турнири.

"Всеки успех е сладък. Ясно е, че ще има отбори, които ще играят по-затворен футбол срещу нас. Трябва да търсим начин за пробием противниковата защита и да бъдем търпеливи. Поздравявам Славия, защото затваряха добре пространствата и ни затрудниха максимално. Трябва да останем здраво стъпили на земята, смирени хора и да продължим да правим нещата, както досега", сподели той след срещата.,

Наставникът отличи попадението на своя възпитаник.

"Благодаря на всички, които дойдоха да почистят терена, за да може да изиграем този мач и да видим това магично изпълнение на Пиедраита. Този гол е един от най-красивите в нашия шампионат. Знаехме предварително, че Пиедраита и нешлифован диамант и може да накара хората да затаят дъх. Изпълнението му е магично. Тези играчи затова са тук, за да ни дадат част от класата си и да накараме отбора да разбере, че имаме футболисти, с които да постигнем добри резултати", допълни бившият играч на тима.

Според него възпитаниците му са способни да продължат серията си.

"Всички в клуба трябва да се обединим и да бъдем заедно. Феновете ни дават допълнителна енергия и стимул да правим това, което е добро за отбора. Винаги съм вярвал в това, което правя. Искам да продължим по същия начин и да не спираме да се развиваме стъпка по стъпка и да мечтаем", коментира Христо Янев.

ЦСКА взе три точки срещу Славия след изключителен гол
ЦСКА взе три точки срещу Славия след изключителен гол
"Червените" записаха четвърта поредна победа във всички турнири.
