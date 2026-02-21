Осасуна спечели домакинството си на Реал Мадрид с гол в добавеното време

Осасуна победи Реал Мадрид с 2:1 в мач от 25-ия кръг на Ла Лига. Гол в добавеното време реши развоя на срещата.

Първата по-опасна ситуация на стадион "Ел Садар" в Памплона бе на сметката на домакините. В 28-ата минута удар на Анте Будимир срещна дясната греда.

Нападателят все пак откри резултата от дузпа 10 минути по-късно. Хърватинът се разписа от бялата точка, след като фаулиран от Тибо Куртоа.

След почивката Килиан Мбапе изпрати топката в противниковата врата, но попадението му бе отменено заради засада.

Все пак гостите възобновиха равенството три минути по-късно. Винисиус засече успоредно на голлинията подаване във вратарското поле на Федерико Валверде.

В добавеното време възпитаниците на Алесио Лиши стигнаха до успеха. За попадението комбинираха две резерви. Раул Моро изведе Раул Де Аро в наказателното поле. Нападателят оформи крайния резултат с шут от вътрешността на вратарското поле.

Реал Мадрид остава на върха в класирането с актив от 60 пункта. Осасуна се изкачи до 9-ата позиция в подреждането с 33 точки.