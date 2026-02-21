Кризата в Ювентус се задълбочава

Комо поднесе изненадата на 26-ия кръг в Серия А, след като спечели с 2:0 при гостуването си на Ювентус.

Гостите поведоха още в 11-ата минута чрез Мергим Войвода, който се разписа за 0:1. След почивката Комо затвърди превъзходството си, а в 60-ата минута Максанс Какере реализира второто попадение, което окончателно реши двубоя.

С успеха „езерняците“ събраха 45 точки и се изкачиха на шестото място, като вече изостават само на точка от петия Ювентус.



За „бианконерите“ поражението е трето поредно и четвърто в последните пет мача във всички турнири, а последната им победа датира от началото на февруари.