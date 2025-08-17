Равенство между Валенсия и Реал Сосиедад на старта в Ла Лига

Валенсия и Реал Сосиедад не успяха да се победят за начало на новия сезон в Ла Лига. Двата отбора завършиха 1:1 в мач от първия кръг.

Диего Лопес даде преднина на „прилепите“ в 57-та минута, когато засече центриране на Дани Раба в наказателното поле. Гостите обаче отговориха светкавично и само три минути по-късно Брайс Мендес подаде на японския национал Такефуса Кубо, който записа 24-ото си попадение с екипа на Реал Сосиедад.

В друг мач от първия кръг Алаваес постигна драматична победа над Леванте с 2:1. Нахуел Теналия се разписа отвъд редовните 90 минути. 29-годишният аржентинец наниза седмото си попадение за "синьо-белите" във втората минута на добавеното време.

По-рано Тони Мартинес даде преднина на Алавес с гол през първата част, а Джереми Толян изравни след малко повече от час игра.

В първия мач за деня шампионът Барселона стартира защитата на титлата си с 3:0 срещу Майорка.