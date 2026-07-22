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Разкрита телефонна измама за близо 9000 евро срещу възрастен жител

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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разкрита телефонна измама близо 9000 евро възрастен жител
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Служители на Второ районно управление (ВРУ) в Перник разкриха телефонна измама срещу възрастен жител на село Драгичево и възстановиха почти цялата отнета сума, съобщи регионалният говорител на Областната дирекция на МВР Венцислав Алексов.

Сигналът за случая е подаден вчера около 12:15 часа от кмета на село Драгичево. По първоначални данни 88-годишен жител на селото е станал жертва на телефонна измама. Около 11:30 часа той предал пред дома си близо 9000 евро на непознат млад мъж, който се придвижвал с лек автомобил. Потърпевшият бил заблуден, че парите са необходими за операция на очите на негов близък.

Веднага след получаването на сигнала служители на ВРУ в Перник предприели оперативно-издирвателни действия. В резултат на проведените мероприятия бил установен автомобилът, използван при извършването на престъплението.

След обмен на информация и координация между служители на Главна дирекция „Национална полиция“ и ОД на МВР–Плевен, автомобилът бил локализиран и спрян на територията на област Плевен. Задържан бил 18-годишният водач. При извършените процесуално-следствени действия в автомобила била открита и иззета почти цялата сума, предмет на измамата, която предстои да бъде върната на потърпевшия.

От МВР-Перник уточниха, че в хода на разследването са иззети записи от частни системи за видеонаблюдение, които ще подпомогнат документирането на престъпната дейност. По данни на полицията задържаният 18-годишен е бил преносител на парите, а телефонните обаждания са осъществени от лица извън територията на България.

По случая е образувано досъдебно производство. Работата по документирането на престъплението продължава под надзора на прокуратурата.

#възрастен жител #Венцислав Алексов #Областна дирекция на МВР #телефонна измама #Перник

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