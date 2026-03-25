Разширяват достъпа до инвитро програмата в София и на жени без партньор

Жени с репродуктивни проблеми, които нямат партньор, вече имат право на финансиране по общинската инвитро програма в София след ключови промени, приети от Столичната община.

Новите правила значително разширяват достъпа до програмата, като за първи път включват жени без партньор – възможност, която досега беше ограничена само за семейства и двойки. Промените бяха одобрени от Столичния общински съвет, а програмният съвет вече проведе първото си заседание след актуализацията.

Сред основните облекчения е отпадането на изискването за минимум три неуспешни инвитро опита преди кандидатстване. Намалени са и административните тежести – вече е достатъчно кандидатките да имат постоянен или настоящ адрес в София през последните три години.

Останалите условия се запазват – липса на задължения към държавата и общината, платени здравни осигуровки, възраст до 45 години и представяне на необходимите медицински изследвания.