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Разследват причините за смъртоносната катастрофа на пътя Русе – Бяла

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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4 души, сред тях и дете, загинаха на място при челен сблъсък между товарен камион и миниван на главния път Русе – Бяла. Починалите са украинско семейство. Оцелели са само бащата и 12-годишно дете, които са настанени в болница. Участъкът остана затворен с часове и доведе до километрични опашки. Инцидентът е станал малко след 9.30 часа в отсечката между село Екзарх Йосиф и разклона за Две могили. В минивана е пътувало семейство от Украйна – четирима възрастни и две деца. Прибирали са се от почивка в Гърция. Бабата, дядото, майката и едното от децата загиват. Другото и 43-годишният му баща са настанени в интензивното хирургично отделение на болница „Канев“.

Милуш Ганев, шофьор на камион: „Чух, че карал възрастният човек. Карал и направо в камиона се ударил. Няма спирачен път, няма нищо.“

Юмит Али, шофьор на камион: „Тук чакам два часа. Бързо карат. Всичко голям проблем.“

Шофьорите на камиони казват, че голяма част от катастрофите в тази отсечка стават заради неспазване на правилата за движение в България.

Милуш Ганев, шофьор на камион: „Молодовци, украинци, румънците много бързо карат. И никой нищо. Последиците са това. Там се спазват, но тук не се спазват. С тези нови коли, с тези нови джипове. Когато се внимава няма тези работи. Но бързо карат. И все сме ние виновни. Камионите.“

По данни на Автомобилна администрация, товарният автомобил е бил изправен. Няма установени нарушения и по отношение на времето за управление и почивка на водача, участвал в тежката катастрофа. Данните от тахографа за скоростта на камиона ще бъдат предоставени на разследващите.

главен инспектор Лъчезар Близнаков, говорител в отдел „Пътна полиция“ към Главна дирекция „Национална полиция“: „По първоначални данни лекият автомобил без видима причина е навлязъл в насрещното движение и се е ударил челно в товарен камион. По следите на място личи, че водачът на камиона е направил всичко възможно да избегне удара.“

Причините за инцидента се изясняват, не се изключва възможността шофьорът да е заспал зад волана или да му е прилошало.

#смъртоностна катастрофа #пътя Русе - Бяла #тежка катастрофа #загинали при катастрофа

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