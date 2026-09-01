РБ Лайпциг обяви привличането на Марк Гиу

РБ Лайпциг обяви привличането на централния нападател Марк Гиу от английския Челси.

20-годишният испанец е подписал постоянен договор за следващите пет сезона, а според The Athletic трансферът му е струвал 20 милиона евро на "червените бикове".

Гиу, който е юноша на Барселона, направи дебюта си за каталунците на едва 17-годишна възраст през 2023-та, но изигра само 7 мача и отбеляза 2 попадения за тима. През лятото на 2024-та той премина в Челси, където се появи на терена 29 пъти и вкара 8 гола през последните два сезона, като през втората половина на миналата кампания игра като преотстъпен в Съндърланд.

Със "сините" от Лондон той спечели Лигата на конференциите на УЕФА и Световното клубно първенство през миналата година.

"Да се присъединя към РБ Лайпциг е правилната стъпка за мен. Клубът направи огромно усилие да ме доведе тук и в преговорите ми даде ясна идея за ролята, която ще играя за отбора. РБ Лайпциг многократно са показвали, че младите играчи могат да се развиват тук на най-високо ниво. Това също така е амбициозен клуб с високи цели във всяка надпревара. Искам да изиграя ролята си за постигането на тези цели, докато продължавам да се подобрявам всеки ден", каза Марк Гиу след пристигането си в източна Германия.

Нападателят, който е младежки национал на Испания с 28 мача и 12 гола за различните юношески формации на "Ла Роха", е шестото лятно попълнение за РБ Лайпциг след вратаря Йорян Ниланд, халфовете Роко Райц и Ота Ямамото, защитника Максим Естев, както и завърналия се под наем нападател Кристофър Нкунку.