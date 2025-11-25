Реал Мадрид без Куртоа за визитата в Атина

Титулярният вратар на Реал Мадрид Тибо Куртоа отпада в последния момент от групата за гостуването на Олимпиакос в Шампионската лига, след като бе повален от остра вирусна инфекция. Медицинският щаб на клуба е препоръчал пълна почивка за белгиеца, който остава в Мадрид и няма да бъде на разположение на Шаби Алонсо в един от най-трудните периоди за отбора този сезон.

Така рамката на вратата се поверява на Андрий Лунин — човекът, който отново трябва да бъде спасител в ситуация, в която Реал страда от истинска кадрова буря. Защитата е разкъсана: Едер Милитао, Антонио Рюдигер, Давид Алаба и Дани Карвахал са аут, а към липсващите се присъединяват Орелиен Чуамени и младият Франко Мастантуоно.

Алонсо трябва да сглоби отбранителен пъзел почти от нулата, докато „белия балет“ се подготвя за гостуване, което никога не е било лесно — нито като атмосфера, нито като напрежение.

В Шампионската лига Реал Мадрид е на седмо място с 9 точки от четири мача — стабилна позиция, но далеч от зоната на сигурност. Олимпиакос, 31-и в класирането, е ранен, но опасен съперник, особено когато играе пред своята огнена публика.

Сряда вечер обещава тест на характер за мадридчани — мач, в който липсите ще тежат, отговорностите ще се удвоят, а Лунин ще трябва да застане под прожекторите така, както само Куртоа умее.