В Реал Мадрид назрява буря около Винисиус

В Реал Мадрид назрява истинска буря около Винисиус Жуниор. Според The Athletic бразилската суперзвезда е уведомила ръководството, че няма намерение да подновява договора си, а причината е ясна и директна: отношенията му с Шаби Алонсо са „студени като мразовит дерби ден“.

Още в края на октомври Винисиус е поискал лична среща с Флорентино Перес. На нея бразилецът се извинил за изблика си при смяната в „Ел Класико“, но след това хвърлил истинската бомба: „Не желая да продължавам при това управление.“

Испанските медии твърдят, че стилът и дисциплината, които Алонсо налага, не се харесват на Винисиус. Треньорът е по-взискателен към тактическата дисциплина, докато крилото иска пълна свобода в атака — разминаване, което очевидно вече е довело до пукнатини, трудно прикриваеми зад кулисите.

Договорът на Вини е до 2027 г., а Transfermarkt го оценява на 180 млн. евро, което автоматично превръща ситуацията му в магнит за европейните гиганти.

Къде може да отиде Винисиус? Спекулациите вече кипят.



Фаворит №1 е Манчестър Сити – Гуардиола от години е фен на профила му и търси ново острие по лявото крило.

Шампионът на Европа ПСЖ също се облизва – клубът все още търси наследник на Мбапе и не крие симпатия към бразилската школа.



Барселона – звучи фантастично, но се говори, че агентите му са получили „неофициално запитване“ — при смяна на политиката и нови инвестиции нищо не е невъзможно.



Накрая, но не на последно място - Саудитската Арабия – предлагат пари, които никой друг не може да даде. Засега Вини не желае подобна стъпка, но оферти вече са подготвени.

На терена бразилецът остава важен фактор: 17 мача, 5 гола и 4 асистенции през сезона. Но големият въпрос е друг: Ще продължи тази статистика да се трупа в Мадрид… или следващия сезон ще е в друга футболна вселена?