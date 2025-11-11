Винисиус в словесен сблъсък с фенове на Райо

Крилото на Реал Мадрид Винисиус Жуниор имаше напрегнато словесно разменяне с част от феновете на Райо Валекано по време на равенството 0:0 между двата отбора в мач от 12-ия кръг на Ла Лига.

По информация на испанските издания, включително Movistar и Marca, публиката на Райо многократно е провокирала бразилския национал, като му подвиквала, че е „ужасен“. Винисиус реагирал, като отвърнал: „Не съм ужасен, знаете го.“

По трибуните се чули и скандирания „Плажна топка за Винисиус!“ – закачка, свързана с факта, че нападателят не успя да спечели „Златната топка“ през 2024 година.

В един момент футболистът на „белите“ отговорил на подигравките с думите: „Плащате цяла година, за да ме гледате.“