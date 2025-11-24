БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в...
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със...
ЗАПАЗЕНИ

Късен гол спаси Реал от грешен ход в Ла Лига

Спорт
"Белите" на два пъти изоставаха срещу Елче.

Късен гол спаси Реал от грешен ход в Ла Лига
Реал Мадрид стъпи накриво за втори пореден път в Ла Лига, записвайки второ поредно равенство. Момчетата на Шаби Алонсо завършиха наравно при гостуването си на Елче след 2:2 в мач от 13-ия кръг.

Реал е начело в класирането с 32 точки, но само с една повече от Барселона и три над 3-ия Виляреал.

Мачът, изпълнен с интензивност, динамика, добра игра и високо темпо през 98-те минути вървеше 0:0 малко след началото на втората част. Домакините бяха умни и се справяха добре с контраатаките, докато гостите трябваше да търсят равенство, опитвайки се да подобрят играта си и в крайна сметка бяха спасени от точния изстрел на Джуд Белингам в 87-ата минута след подаване на Килиан Мбапе. Белингам имаше участие и за първото попадение на тима си, асистирайки на Дийн Хаусен в 78-ата.

В края на първото полувреме двата отбора пропуснаха по едно добро голово положение. Най-напред домакините се отърваха, след като Трент Александър-Арнолд проби от дясно и центрира за Мбапе, а неговото полуволе беше отразено с крак от вратаря Иняки Пеня. В 40-ата минута Тибо Куртоа внимаваше и отрази изстрел на Андре Силва.

Резултатът за домакините бе открит от Алейш Фебас, който прекара десет години в развитие в школата на Реал между 2009 и 2019-а година. В 53-ата минута той тръгна към наказателното поле, направи двойно подаване с Херман Валера, за да излезе зад гърба на цялата защита и да прати топката в мрежата. В 78-ата минута Белингам се пребори с бранител на домакините при центриране от ъглов удар, свали топката около шестия метър и оттам Хаусен я изстреля във вратата.

В 84-ата минута Алваро Родригес – с пет сезона в школата и втория отбор на Реал (Мадрид), преди да бъде освободен окончателно през лятото, вкара за 2:1. Той получи топката от Мартим Нето на 30-ия метър, срещу него имаше трима бранители, то тръгна срещу тях, финтира ги и от дъгата на наказателното поле простреля Куртоа за 2:1. Но три минути след това стана 2:2 след бъркотия, предизвикана от изпълнение на фаул. Голямата заслуга за гола е на Мбапе, който се пребори да спаси топката на аутлинията, върна я в малкото поле и там Белингам без проблем я вкара.

Елче не се бранеше в 8-те добавени минути, като Рафа Мир се опита да отбележи от средата на последната третина, но ударът му беше отклонен и излезе в ъглов удар.

#ФК Елче #Ла Лига 2025/26 #ФК Реал Мадрид

