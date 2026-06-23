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Реал Мадрид насочва усилията си към Енцо Фернандес

Мариан Николов от Мариан Николов
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Спорт
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Аржентинският халф на Челси е основната трансферна цел на Жозе Моуриньо за подсилване на средната линия

реал мадрид насочва усилията енцо фернандес
Снимка: БГНЕС

Реал Мадрид е определил Енцо Фернандес като основна цел за подсилване на халфовата линия през летния трансферен прозорец. Според информация на авторитетното испанско издание AS, ръководството на „кралския клуб“ е пренасочило вниманието си към аржентинския национал на Челси, след като е станало ясно, че привличането на Майкъл Олисе е практически невъзможно.

25-годишният полузащитник е сред предпочитаните играчи на старши треньора Жозе Моуриньо, който вижда в него идеалния футболист за своя проект. Португалският специалист оценява високо способността на Фернандес да покрива големи пространства, лидерските му качества и умението да организира играта както в защита, така и в нападение.

От "Сантяго Бернабеу“ вече подготвят контакти с Челси, като най-важният коз на мадридчани е желанието на самия футболист да премине в испанския гранд. Според публикациите Фернандес е дал ясно да се разбере, че е готов да направи всичко възможно трансферът да се осъществи.

Задачата пред Реал обаче няма да бъде лесна. Челси плати над 120 милиона евро за аржентинеца и той има дългосрочен договор до 2032 година. Това означава, че евентуална сделка би надхвърлила границата от 100 милиона евро.

През последните месеци Фернандес неведнъж е демонстрирал симпатии към Испания и Мадрид. Негови изказвания по темата дори доведоха до санкция от страна на Челси, което допълнително подхрани слуховете за интерес от страна на испанския клуб.

За да финансира подобен мащабен трансфер, Реал Мадрид е готов да се раздели с един от настоящите си полузащитници. Сред играчите, които привличат сериозен интерес от клубове от Висшата лига, са Едуардо Камавинга и Орелиен Чуамени.

Ръководството на мадридчани има амбицията да приключи възможно най-бързо с двете основни задачи на летния пазар – привличането на централен полузащитник и на нов централен защитник, като Енцо Фернандес остава приоритет номер едно за средата на терена.

#Eнцо Фернандес #Реал Мадрид ФК #ФК Челси

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