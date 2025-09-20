Реал Мадрид не спира с победите след шампионатен усепх над Еспаньол

Реал Мадрид записа пети последователен успех в испанската Ла Лига, след като се наложи над Еспаньол с 2:0 у дома.

Едер Милитао откри с истински снаряд в 22-та минута, преди дежурният голмайстор на "кралския клуб" Килиан Мбапе да се разпише малко след началото на второто полувреме.

Възпитаниците на Шаби Алонсо са на върха в подреждането с 15 точки, докато Еспаньол отстъпи за първи път през кампанията и остава с 10 пункта.

В следващите си мачове каталунците приемат Валенсия, а Реал гостува на Леванте.