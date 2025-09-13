БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Реал Мадрид продължава без грешка в Ла Лига

Станко Димов
Столичани спечелиха минимално визитата си на Реал Сосиедад

Мбапе, Винисиус, Гюлер
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Отборът на Реал Мадрид записа четвърта поредна победа в Ла Лига и продължава да бъде с пълен актив от точки от началото на сезона. Възпитаниците на треньора Чаби Алонсо се наложиха с 2:1 като гост над Реал Сосиедад, въпреки че играха с човек по-малко на терена от 32-ата минута, когато с директен червен картон от игра беше отстранен централният защитник Дийн Хаусен.

Реализатор №1 на „Кралския клуб“ Килиан Мбапе откри резултата в 12-ата минута. В самото началото на срещата пък попадение на Арда Гюлер бе отменено заради засада. Именно турският национал се разписа за 0:2 в 44-ата минута, възползвайки се от подаване на Мбапе.

В началото на второто полувреме домакините получиха право да изпълнят дузпа, след като Дани Карвахал игра с ръка в полето. Зад топката застана националът Оярсабал, който прати Куртоа в другия ъгъл и намали за 1:2.

До края на мача домакините опитаха да наложат натиск и да стигнат до изравнителен гол, но Мадрид успя да съхрани преднината си и да се поздрави с нов успех на родна сцена.

В следващия кръг Реал Мадрид приема Еспаньол, докато Сосиедад гостува на Бетис в Севиля.

#Ла Лига 2025/26 #ФК Реал Сосиедад #ФК Реал Мадрид

