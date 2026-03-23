Реал удари Атлетико в голов спектакъл в Мадрид

Реал Мадрид победи с 3:2 Атлетико Мадрид в зрелищно градско дерби от Ла Лига и се доближи на четири точки от лидера Барселона.

„Дюшекчиите“ поведоха на „Сантиаго Бернабеу“ чрез Адемола Лукман в 33-ата минута, но след почивката домакините направиха пълен обрат. Винисиус Жуниор изравни от дузпа, а малко по-късно Федерико Валверде се възползва от грешка в защитата за 2:1.

Гостите отговориха със страхотен гол на Науел Молина, но Винисиус отново каза последната дума, оформяйки крайното 3:2.

В заключителните минути „белите“ останаха с човек по-малко след червен картон на Валверде, но удържаха успеха.

След победата Реал Мадрид остава в битката за титлата, докато Атлетико Мадрид е четвърти в класирането.