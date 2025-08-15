Рефер с голям опит във Висшата лига ще бъде главен съдия на Шкендия - Лудогорец

Съдийски бригади от Англия и Швейцария бяха назначени от УЕФА за двата мача между шампионите на България и на Република Северна Македония – Лудогорец (Разград) и Шкендия (Тетово) в турнира Лига Европа. Двата отбора отпаднаха в третия квалификационен кръг на Шампионската лига, което ги свали във второто състезание по сила.

Съдията Крис Кавана от Англия, който през това лято ръководи мача за трофея "Къмюнити Шийлд" между Кристъл Палас и Ливърпул, ще бъде главен арбитър на първата среща от плейофния кръг между Шкендия (Република Северна Македония) и Лудогорец. Този мач е на 21 август, четвъртък, от 21:00 часа на стадион "Тоше Проески" в Скопие. Дан Кук и Йън Хъсин ще бъдат помощници в първата среща, Томас Брамал пък е назначен за четвърти съдия. За системата за видеопомощ (ВАР) ще отговарят Майкъл Сейлсбъри – главен, и Матю Донахю – асистент.

Кавана никога не е ръководил мачове на български клубни и национални отбори. През 2023 година УЕФА го изпраща на мача Астана – Лудогорец (Разград) в третия кръг на Лига Европа, но няколко дни преди срещата го сменя. Все пак англичанинът е бил в Разград в качеството си на ВАР-съдия по време на европейската квалификация през същата година между България и Сърбия, завършила 1:1.

39-годишният Урс Шнидер е съдия на ФИФА от 2018 година, а сега европейската централа го изпрати за срещата реванш между Лудогорец и Шкендия. Мачът е на 28 август на стадион Хювефарма Арена от 20:30 часа.

Помощници на швейцареца ще бъдат неговите сънародници и братя-близнаци Бенямин и Марко Цюрхер. Четвърти съдия е Свен Волфенсбергер. Асистентите от стаята за видеопомощ (ВАР) са Лукас Фендрих – главен, и Мирел Туркес – асистент.

Лудогорец има добри спомени от Шнидер, който ръководи срещата от третия кръг на Шампионската лига през сезон 2024/25 срещу Карабах (Азербайджан). На 6 август миналата година разградчани бият с 2:1, но след това реваншът се разви доста лошо за тях, тъй като паднаха с 2:7 след продължения. В Баку швейцарският рефер показа пет жълти картона и изгони Кайо Видал, на когото показа два с този цвят.