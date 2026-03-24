"Референдум": Кои теми ще определят резултатите от изборите на 19 април?

В хода на всяка кампания има числа проценти, графики и прогнози. Но зад тях стоят реални нагласи, симпатии, страхове и очаквания. Какво казват данните за нас - българските избиратели. Как се променят нагласите, колко устойчиви са те и възможни ли са изненади. Кои теми ще определят резултатите от тези избори и какво следва след 19 април? В студиото на "Референдум" разговор с участието на Димитър Ганев ("Тренд"), проф. Росен Стоянов ("Галъп"), Първан Симеонов ("Мяра"), Павел Вълчев ("Алфа Рисърч), Добромир Живков ("Маркет линкс").

Два са основните проблеми в страната от около две години - цените и инфлацията, и корупцията. И този, който успее да адресира тези проблеми добре, ще има най-голям политически дивидент в рамките на тази кампания, смята Димитър Ганев от "Тренд".

Димитър Ганев, политолог, "Тренд": "Да обобщаваме какво търсят избирателите под един общ знаменател е една доста амбициозна задача. Основните проблеми обаче, които ако бъдат адресирани правилно, съответните партии ще имат най-голям изборен тласък и съответно, което може да се отрази в резултата. Два са основните проблеми в страната от около две години - цените и инфлацията, и корупцията. В случая този, който успее да адресира тези проблеми и успее да се позиционира по тези теми достатъчно добре спрямо опонента си, без всякакво съмнение ще има най-голям политически дивидент в рамките на тази кампания. Сега поради присъствието на нови субекти на сцената, тази кампания въобще няма да бъде без значение."

Избирателите търсят предвидимост, устойчивост и стабилност, защото това може да гради личното и семейно щастие, обобщи проф. Росен Стоянов от "Галъп интернешънъл".

проф. Росен Стоянов, политолог, "Галъп интернешънъл": "Цените на горивата са конюнктурен проблем, да го наречем криза и тя носи своите рискове и опасности, но такива има в миналото - 20, 30, 40, 50 години, има цикъл на този вид кризи, но те са преодолими. За мен онова, което търсят избирателите, не е конкретен политик, конкретно обещание, някаква партия, дори не е платформа или идеология. Избирателите търсят предвидимост, устойчивост, стабилност, прогнозируемост, защото това може да гради онзи хоризонт, към който всички сме се насочили, а именно личното и семейно щастие. Онези от политиците, които съумеят да разказват своите идеи по начин, който да бъде разбиран през тези тези параметри, най-вероятно ще имат своите бонуси и своя начин да достигне повече и до разума, но и до сърцата на избрателите."

Кампанията е много важна и гласуването е решаващо, коментира Първан Симеонов от "Мяра". По думите му ще спечели този, който предложи и сърце, и разум.

Първан Симеонов, политолог, "Мяра": "4 - 5 години се избираше много със сърцето, което извиква желание за някаква стабилност. Но в никакъв случай не е отменено желанието за промяна. И ще спечелят тези сили, които могат да предложат от двете. Промяна, видимо осъзнаема, но в същото време системно звучение. Тоест не е само стабилност и не е само промяна. Другото важно, от много време насам не е било толкова важно да се излиза и да се гласува. Защото преди ние долу-горе знаехме кой колко ще вземе, плюс минус, нещо ще се договорят и т.н. Сега всичкото може да се промени от това дали гласуват много над 3 милиона или малко под 3 милиона. Това са коренно различни ситуации."

Към този момент се бяга от темата какви са възможните коалиции след вота, коментира Павел Вълчев от "Алфа Рисърч".

Павел Вълчев, социолог, "Алфа Рисърч": "Виждаме и измерваме, че към момента намеренията за гласуване са по-високи, отколкото на последните избори. Много е важно политиците не просто да отговорят на очакванията на хората и да ги мотивират, а всъщност да дадат и отговор, освен на въпроса какво ще направят, как ще го постигнат и с кого. Защото ние виждаме, че в момента по-скоро се бяга от темата за това какви са възможните коалиции."

Определено тези избори няма да са като последните няколко, които имахме, с понижаващ се интерес. Видно е нивото на активизация на българските граждани, нивото на политизация, коментира Добромир Живков от "Маркет линкс".

Добромир Живков, социолог, "Маркет линкс": "Променя се, според мен, характерът на предизборното поведение на българските граждани. И именно това много внимателно анализираме. Ние, говорейки за тези 15 в момента, буквално седмица преди това 20%, нерешили за кого да гласуват, но твърдо убедени, че ще отидат и ще пуснат своята бюлетина. Това да подчертая е изключително различна и нова ситуация. И нека да си дадем сметка, че тук нов политически субект влиза на терен, но този политически субект влиза на терен без да получи априори цялата свободна електорална маса, която се отказва от досегашните играчи в парламент. А напротив, има един момент, в който се разсъждава, в който се прецениява рационално."

