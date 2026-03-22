Референдум в Италия - за или против съдебната реформа в страната

А в Италия започва двудневен референдум за съдебната реформа. Предложението е да бъдат разделени кариерните пътища на прокурори и съдии, те да бъдат управлявани от отделни органи, и да бъдат създадени специализирани съдилища за магистратите.

Според премиера Джорджа Мелони, промяната ще означава повече справедливост за всички. По думите на опозицията обаче, реформата е заплаха за демокрацията и правителството търси начини да контролира - кои престъпления да бъдат разследвани и кои не. Гласуването се смята за тест за управлението на Джорджа Мелони, коментират експерти. Ако референдумът бъде успешен, те прогнозират, че Мелони може да свика извънредни парламентарни избори.