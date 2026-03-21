Зеленски: Проведе се среща между преговарящите от САЩ и Украйна

Преговарящите от САЩ и Украйна се срещнаха днес в САЩ в опит да съживят зациклилите преговори за прекратяване на четиригодишната война в Украйна, заяви украинският президент Володимир Зеленски.

Без да дава повече подробности той заяви:

"Нашият екип е в Америка в момента. Днес вече имаше среща. Екипите ще продължат обсъжданията си и утре. Най-важното е да разберем до каква степен руската страна е готова да направи стъпка към истинско прекратяване на войната."

Според украинските медии преговорите днес са се провели във Флорида.

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетът на американския президент Доналд Тръмп Джаред Къшнер представляваха американската страна, докато секретарят на украинския Съвет за сигурност Рустем Умеров и главният съветник на Зеленски Кирил Буданов представляваха украинската страна, съобщиха украинските медии.

Водените от САЩ усилия за прекратяване на най-смъртоносния конфликт в Европа от Втората световна война насам са в застой, откакто през февруари САЩ и Израел нанесоха съвместни удари срещу Иран, което подтикна Техеран да отвърне на удара и предизвика размирици в целия Близък изток.