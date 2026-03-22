10 години от атентатите в Брюксел на летището и метрото

Белгия отбеляза 10 години от атентатите в Брюксел с възпоменателни церемонии на двете места на атаките – международното летище на столицата и метростанция в района на институциите на ЕС. Терористичните нападение през 2016 г. отнеха живота на 34 души, а стотици бяха ранени.

Оцелели от атентатите, представители на институции и граждани образуваха жива верига в памет към жертвите.

Атаките, извършени от групировката „Ислямска държава“, бяха част от координирана серия взривове на летището и в метрото.

Десет години по-късно властите отчитат напредък в борбата с тероризма, включително разширяване на службите за сигурност и създаване на общи бази данни за екстремистки заплахи. Въпреки това нивото на терористична заплаха остава високо, а опасенията от нови атаки продължават на фона на международното напрежение.

Част от пострадалите и техните близки обаче заявяват, че и днес се сблъскват с трудности при получаване на обезщетения. За тях борбата за справедливост продължава, въпреки изминалото десетилетие.

Текст: Виктория Коева, стажант-репортер