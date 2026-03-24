Рекорден интерес към 63-ото издание на турнира "Дан Колов – Никола Петров"

Ръководството на Българската федерация по борба (БФ Борба) съобщи, че за 63-тото издание на престижния международен турнир "Дан Колов – Никола Петров" са потвърдени близо 320 участници от 24 държави. Турнирът ще се проведе от 25 до 28 март 2026 г. в зала "Колодрума" в Пловдив - за първи път от години "градът под тепетата" ще бъде домакин на това емблематично събитие за борба.

В сравнение с миналогодишното издание на турнира ръстът на участниците е със 74%, а на държавите - със 100%. Този впечатляващ скок в мащаба на турнира подчертава нарастващия му престиж в международния календар на United World Wrestling (UWW) и успешното му преместване в по-голямата и модерна зала "Колодрума". Очаква се участие на силни национални отбори, включително от традиционните сили в борбата, както и завръщане или дебют на нови държави.

Сред потвърдените участници са и над 80 български борци, които ще защитават домакинския статут пред родна публика.

Жребият ще се тегли на 25 март, а схватките ще се проведат на три тепиха.