Ректорът на НСА награди Тервел Замфиров с почетен метал

Ректорът на Национална спортна академия проф. Красимир Петков награди Тервел Замфиров с почетен медал на НСА за историческото му постижение на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина, където сноубордистът спечели бронз в дисциплината паралелен гигантски слалом.

Тервел, който е студент в Спортната академия, получи наградата си по време на тържествено заседание на Академичния съвет на НСА, под бурните аплодисменти на академичното ръководство, преподаватели и студенти.

„След триумфа на Тервел на Световната купа в Банско, ние очаквахме медал и ти го спечели! Честито, моето момче!“, емоционално се обърна ректорът на НСА към талантливия сноубордист, който сърдечно благодари за оказаната му чест.

Проф. Красимир Петков подчерта, че студентите на НСА пишат история и техните успехи са най-голямата гордост за Академията, визирайки и феноменалното постижение на Лора Христова на Игрите в Милано-Кортина. Третокурсничката на НСА спечели бронзов медал в биатлона на класическата дистанция 15 км с четири безупречни стрелби.

За достойно участие в Зимните олимпийски игри награда получи и Александър Кръшняк, на когото ректорът връчи значка на НСА. В олимпийския си дебют първокурсникът на Спортната академия се класира на 31 място в квалификациите на паралелния гигантски слалом.