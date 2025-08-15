БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Рен победи Олимпик Марсилия с гол в добавеното време в първия мач от Лига 1

Милен Костов от Милен Костов
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Победителите стигнаха до успеха с човек по-малко.

Снимка: БГНЕС
Рен победи Олимпик Марсилия с минималното 1:0 в първия мач от сезона в Лига 1. Появилият се от резервната скамейка Людовик Блас донесе успеха на тима, който над един час игра с човек по-малко.

През първото полувреме на "Стад дьо ла Рут де Лориен" в Рен домакините останаха с човек по-малко на терена. Абделхамид Аит Будлал получи директен червен картон за стъпване върху глезена на Майкъл Мурийо.

В добавеното време на първата част Адриен Рабио можеше да даде аванс на гостите, но стреля в дясната греда. След почивката същото стори и Майкъл Мурийо.

Въпреки числения си пасив на терена играчите на Хабиб Бей стигнаха до трите точки. В първата минута на добавеното време Куентин Мерлан изведе Людовик Блас сам срещу вратаря. Резервата проби в наказателното поле и донесе трите точки на тима си с хладнокръвно изпълнение.

Рен оглавява класирането с актив от 3 пункта, докато Олимпик Марсилия заема последното 20-о място в подреждането.

#Лига 1 2025/2026 #Олимпик Марсилия

