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Решават бъдещето на Околовръстното в София

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Снимка: БТА/архив
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Държавата и Столичната община в търсене на решение на проблемите около цялостното изграждане и модернизация на Софийския околовръстен път. Очаква се на среща днес АПИ, Столичната община и регионалният министър Иван Шишков да вземат решение за окончателното довършване на трасето.

В края на май 2024 година временно беше затворено движението през част от детелината на Околовръстното с бул. "България". Това предизвиква допълнителен трафик в района на пътния възел. Предстои и завършването на последния участък от югозападната дъга на Софийския околовръстен път, след като в началото на миналия месец беше подписано решение за реконструкцията и разширението на участъка от кръстовището на Околовръстния път с бул. "Бъкстон" до връзката с АМ "Струма" в столицата. Отсечката е с дължина от 8 километра.

#Околовръстен път в София #Столична община #АПИ

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