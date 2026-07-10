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Бюджетите на ДОО и НЗОК: Депутатите ще ги гласуват на първо четене в зала

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План-сметката на общественото осигуряване е рекордна – 15,2 милиарда евро

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Бюджетите на ДОО и на НЗОК влизат за гласуване на първо четене в пленарната зала.

План-сметката на общественото осигуряване е рекордна – 15,2 милиарда евро. Сред основните промени са: увеличаването на максималния осигурителен доход на 2300 евро. Средната пенсия ще достигне e 543 евро.

Предвижда се и въвеждане на частично плащане на осигуровките от държавните служители. А 5,25 милиарда евро е финансовата рамка за парите за здраве до края на годината.

Очаква се през следващата седмица депутатите да гласуват на първо четене и Държавният бюджет.

#Бюджет 2026 #Народното събрание #ДОО #НЗОК #новини в Метрото

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