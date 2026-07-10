Осем обвинени за заговор за атака с дронове и снайперисти срещу ММА галавечер в Белия дом

Осем души бяха обвинени в четвъртък (американско време) в заговор за убийство и тероризъм във връзка с предполагаемото им участие в осуетен план за нападение с дронове и снайперисти срещу галавечер на смесените бойни изкуства (ММА), проведена в Белия дом през юни, предаде Асошиейтед прес.

Обвинителният акт, внесен в щата Охайо, повдига срещу всичките осем мъже обвинения по два отделни заговора - за предоставяне на материална подкрепа на терористи и за извършване на убийства на федерална територия и убийство на федерален държавен служител.

Според обвинителния акт подготовката на нападението е започнала през май, когато групата е започнала да събира средства, огнестрелни оръжия, боеприпаси, бронежилетки, взривни вещества, дронове, медицинско оборудване, комуникационна техника и други материали.

На 10 юни, четири дни преди галавечерта по смесени бойни изкуства, представители на правоохранителните органи са получили информация за възможна заплаха срещу събитието на президента Доналд Тръмп.

Министерството на правосъдието на САЩ обяви миналия месец федерални обвинения срещу седем души от различни части на страната, включително от щатите Охайо, Мисури, Вашингтон, Небраска и Калифорния. Според властите членовете на групата са изповядвали крайни конспиративни теории и са се надявали чрез нападението да дестабилизират правителството.

Според федерална клетвена декларация един от обвиняемите е заявил пред разследващите, че планът е предвиждал използването на дронове, натоварени с експлозиви, които да бъдат насочени към събитието, след което участниците в заговора да открият огън по изпадналите в паника хора, опитващи се да избягат.