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Погребението на върховния лидер: Али Хаменей беше погребан в Машхад

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Чете се за: 00:52 мин.
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Убитият на 28 февруари върховен лидер на Иран, aятолах Али Хаменей, беше погребан снощи в родния си град Машхад.

Хиляди хора се стекоха по пътя на кортежа и в двора на джамията на Имам Реза за последната спирка от 6-дневните церемонии по поклонението. Преди това ковчегът с тленните останки на Хаменей премина през различни градове в Иран и Ирак.

Погребението беше водено от най-големия му син. Вторият му син избран за наследник на поста върховен лидер, Моджтаба Хаменей, не присъства на церемониите. Твърди се, че той е бил тежко ранен при атаката, при която загина баща му, и от избирането си за върховен лидер не се е показвал публично.

#погребението #аятолах Хаменей #Лидер #Иран

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