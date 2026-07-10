Погребението на върховния лидер: Али Хаменей беше погребан в Машхад

Убитият на 28 февруари върховен лидер на Иран, aятолах Али Хаменей, беше погребан снощи в родния си град Машхад.



Хиляди хора се стекоха по пътя на кортежа и в двора на джамията на Имам Реза за последната спирка от 6-дневните церемонии по поклонението. Преди това ковчегът с тленните останки на Хаменей премина през различни градове в Иран и Ирак.

Погребението беше водено от най-големия му син. Вторият му син избран за наследник на поста върховен лидер, Моджтаба Хаменей, не присъства на церемониите. Твърди се, че той е бил тежко ранен при атаката, при която загина баща му, и от избирането си за върховен лидер не се е показвал публично.