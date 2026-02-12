Реставрират Възрожденската баня в къщата на д-р Стоян Чомаков в Пловдив (СНИМКИ)

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Илияна Йотова за Андрей Гюров: Отпадат...
Чете се за: 03:55 мин.
Андрей Гюров след получаването на мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:20 мин.
Мъж намушка трима души в София, сред които и дете, има...
Чете се за: 01:45 мин.
Президентът Йотова връчи мандат за съставяне на служебно...
Чете се за: 04:55 мин.
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов -...
Чете се за: 12:50 мин.

Възрожденската баня в къщата на д-р Стоян Чомаков на Стария град на Пловдив ще бъде консервирана, реставрирана и експонирана. Сградата е единична възрожденска архитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност от национално значение, част от архитектурно-историческия резерват "Старинен Пловдив".

Банята е разположена на първия етаж на двуетажната къща, която в миналото е била с жилищна функция. Днес тя е музей-галерия и в нея е подредена постоянната експозиция с картини на художника Златю Бояджиев.

Снимки: БТА

#възрожденска баня #Пловдив

