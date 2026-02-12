Реставрират Възрожденската баня в къщата на д-р Стоян Чомаков в Пловдив (СНИМКИ)

Възрожденската баня в къщата на д-р Стоян Чомаков на Стария град на Пловдив ще бъде консервирана, реставрирана и експонирана. Сградата е единична възрожденска архитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност от национално значение, част от архитектурно-историческия резерват "Старинен Пловдив".

Банята е разположена на първия етаж на двуетажната къща, която в миналото е била с жилищна функция. Днес тя е музей-галерия и в нея е подредена постоянната експозиция с картини на художника Златю Бояджиев.

Снимки: БТА