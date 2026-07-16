Рилски спортист научи своите евентуални съперници във ФИБА Къп

Рилски спортист научи своя път в редовния сезон на ФИБА Къп, ако не преодолее квалификациите в Шампионска лига. Селекцията на Любомир Киров попадна в група C, където ще срещне доста интересни съперници. Впечатления правят Колосос Родос от Гърция, Ерокспор от Турция и Жельона Гора от Полша, а останалите са Спортинг от Португалия, Университате Крайова от Румъния и Ганджа от Азербайджан. Това отреди жребият, който се изтегли в Мюнхен.

Преди това за самоковският тим ще има по-тежката задача в пресявките на първия по сила турнир, като там ще срещне испанския Рио Бреоган.

Ето какво отреди жребият:

Група А: Трепча (Косово), Промитеас Патра (Гърция), Опава (Чехия), Трийр (Германия), Сплит (Хърватия), Батуми 2010 (Грузия)

Група B: Патриоти Левице (Словакия), Остенде (Белгия), Солнок (Унгария), Жирона (Испания), Жельона Гора (Полша), Пея(Косово)/Динамо Букурещ (Румъния)

Група C: Спортинг (Португалия),РИЛСКИ СПОРТИСТ (България), Колосос Родос (Гърция), Ерокспор (Турция), Университате Крайова (Румъния), Ганджа (Азербайджан)

Група D: Керавнос (Кипър), Раста Фехта (Германия), Кинг Шчечин (Полша), Нанси (Франция), Нитра Блу Уингс (Словакия), Виена (Австрия),

Група Е: АЕК Ларнака (Кипър),Вюрцбург (Германия), Тарту Рок (Естония),Ираклис (Гърция), Джики Варшава (Полша), МЗТ Скопие (Северна Македония),

Група F: Калев/Крамо (Естония), Маниса (Турция),Башкими (Косово),Елан Шалон (Франция), Валмиера (Латвия), Манчестър Баскетбол (Великобритания)

Група G: Бакен Беърс (Дания),Бенфика (Португалия), Ландау Лайънс (Азербайджан),Денизил Баскет (Турция),Лайнс де Женева (Швейцария), Приевидза (Словакия)/ Самобор (Хърватия)

Група H: Орадя (Румъния), Фрибур Олимпик (Швейцария),ВЕФ Рига (Латвия), Миконос (Гурция), ЛОКОМОТИВ Пловдив (България), Парну (Естония)/ Нефтчи (Азербайджан)

Отборите бяха разделени в осем групи по шест, а първите два продължават в следващата фаза.