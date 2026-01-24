Рилски спортист удържа Монтана 2003

Рилски спортист победи гостуващия Монтана 2003 със 78:63 (22:16, 27:12, 9:28, 20:7) в среща от третия кръг на втория етап в първенството на България по баскетбол за жени и оглави класирането. Така домакините взеха реванш за поражението в двубой от Адриатическата лига преди дни дни.

Тимът от Самоков стигна до успеха след силната последна четвърт, която спечели с 20:7. Домакините имаха преднина от 21 точки на полувремето - 49:28, но баскетболистките от Монтана взеха третата част с 28:9 и намалиха пасива си на два точки - 56:58. Баскетболистките на Рилски спортист обаче увеличиха оборотите, направиха силна серия в последните десет минути и стигнаха до крайния успех.

Ивана Бонева реализира 19 точки за победителките, с 15 точки и 8 борби се отличи Деница Манолова, 14 вкара Димана Костова, а с 12 точки и 7 борби е Виолета Григорова.

За Монтана 21 точки записа Радостина Христова, 13 Дениа Дейвис-Стюарт, а 11 Даниела Уолън.

В следващия кръг от първенството на 31 януари Монтана 2003 ще гостува на Берое (Стара Загора).