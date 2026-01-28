Рилски спортист взе глътка въздух в Адриатическата лига

Рилски спортист прекъсна своята негативна серия от три последователни загуби в Адриатическата лига. Баскетболистките на Маргарита Маринкова отказаха Партизан 1953 с 61:53 в мач от 12-ия кръг. В "Арена СамЕлион" самоковският тим взе инициативата в свои ръце през втората част и до края удържа сръбкините.

Така Рилецо заема петата позиция с три успеха и седем поражения. Следващият мач за Рилски в Адриатика ще бъде на 3 февруари, когато ще приеме Студо Загреб.

Стартът предложи размяна на серии и слаба резултатност. Постепенно точните стрелби на Радина Илиева и Виктория Иванова доведоха до това домакините да дръпнат с 3 точки след 10 минути игра.

Самоковският тим успя да задържи лидерството си и в началото на втората десетка. Въпреки изявите на Изабел Веражао, която помогна за обрата на гостите, Ивана Бонева отговори на предизвикателството, правейки така, че Рилецо да се изстреля на голямата почивка при 32:27.

Точните стрелби основно на Кейла Грийн и Бонева дадоха още по-сериозен импулс на българките, които при подновяването на играта постепенно си изградиха двуцифрена разлика. До края на третия период сръбкините не приличаха на себе си в нападение и отбелязаха 5 точки, за да могат домакините да се откъснат с 18.

Марта Йованович се със задачата да върне в сръбския отбор в играта и го стори до голяма степен във финалната десетка, когато разликата падна под едноцифрени изражения. Балжа Чех последва нейния пример и остави частични гостите до обрат, но Деница Манолова и Грийн отвърнаха в точния момент, пращайки успеха в домакинския лагер.

Ивана Бонева бе най-добра за Рилски с 12 точки и 7 борби. Кейла Грийн (5 овладени под двата ринга топки) и Радина Илиева нанизаха по 10 точки.

Марта Йованович отговори с 11 точки за Партизан.