Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа...
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е...
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер:...
Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ...
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет...
С 13 километра се е "стопила" опашката от...
20% от учениците в Пловдив са болни
Рилски спортист взе глътка въздух в Адриатическата лига

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Спорт
Баскетболистките на Маргарита Маринкова повалиха сръбкини в турнира.

Рилски спортист взе глътка въздух в Адриатическата лига
Снимка: rilskibasket.com
Рилски спортист прекъсна своята негативна серия от три последователни загуби в Адриатическата лига. Баскетболистките на Маргарита Маринкова отказаха Партизан 1953 с 61:53 в мач от 12-ия кръг. В "Арена СамЕлион" самоковският тим взе инициативата в свои ръце през втората част и до края удържа сръбкините.

Така Рилецо заема петата позиция с три успеха и седем поражения. Следващият мач за Рилски в Адриатика ще бъде на 3 февруари, когато ще приеме Студо Загреб.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от rilski_sportist (@rilski_sportist)


Стартът предложи размяна на серии и слаба резултатност. Постепенно точните стрелби на Радина Илиева и Виктория Иванова доведоха до това домакините да дръпнат с 3 точки след 10 минути игра.

Самоковският тим успя да задържи лидерството си и в началото на втората десетка. Въпреки изявите на Изабел Веражао, която помогна за обрата на гостите, Ивана Бонева отговори на предизвикателството, правейки така, че Рилецо да се изстреля на голямата почивка при 32:27.

Точните стрелби основно на Кейла Грийн и Бонева дадоха още по-сериозен импулс на българките, които при подновяването на играта постепенно си изградиха двуцифрена разлика. До края на третия период сръбкините не приличаха на себе си в нападение и отбелязаха 5 точки, за да могат домакините да се откъснат с 18.

Марта Йованович се със задачата да върне в сръбския отбор в играта и го стори до голяма степен във финалната десетка, когато разликата падна под едноцифрени изражения. Балжа Чех последва нейния пример и остави частични гостите до обрат, но Деница Манолова и Грийн отвърнаха в точния момент, пращайки успеха в домакинския лагер.

Ивана Бонева бе най-добра за Рилски с 12 точки и 7 борби. Кейла Грийн (5 овладени под двата ринга топки) и Радина Илиева нанизаха по 10 точки.

Марта Йованович отговори с 11 точки за Партизан.

#Адриатическа лига за жени 2025/2026 #БК Партизан 1953 #ЖБК Рилски спортист

