Рилски спортист започна защитата на титлата си с успех над Миньор Перник

Рилски спортист победи Миньор Перник с 89:77 (30:14, 23:22, 15:18, 21:23) във втория мач от първия кръг на Националната баскетболна лига. Шампионите започнаха защитата на титлата с победа, както сториха и през миналия сезон, когато се наложиха над Спартак Плевен с 99:81.

Двубоят в зала “Арена СамЕлион” започна с успешна атака за домакините, завършила с точна стрелба на Христо Бъчков. За гостите първи се разписа Лазар Станкович, който бе точен зад арката. Втора тройка на тежкото крило възобнови равенството на 8:8. Последва серия от 10 поредни пункта за шампионите, което им осигури двуцифрен аванс.

В началните минути на втория период главните действащи лица на паркета бяха младите състезатели на самоковци. Христо Бъчков, Красимир Петров и Иван Димитров комбинираха за поредни успешни нападения на тима. Възпитаниците на Любомир Киров бяха по-резултатни от своя съперник и във втората част, макар само с точка и на почивката се оттеглиха с преднина от 17 точки, при резултат 53:36.

След паузата тройка на юношата на отбора Мирослав Васов донесе рекордната за мача преднина от 20 точки за баскетболистите в бяло. В първата си атака за частта "чуковете" отговориха с грешка в нападение, което до голяма степен олицетвори случилото се до този момент в срещата. Последва период, в който играчите на Ивица Вукотич играеха равностойно на своите съперници, но голямата разлика, отворила се дотук в срещата, не им позволяваше да намалят изоставането си.

В заключителните 10 минути от сблъсъка баскетболистите в черно намалиха пасива си до 8 точки, но не намериха сили за повече. Поредни кошове на Мирослав Васов и Христо Бъчков лишиха оставащите минути от интрига.

Най-резултатен бе Мирослав Васов със своите 22 точки, докато за съперника Филип Бакич отбеляза 16.

За Рилецо предстои ново домакинство, като в Самоков идва Левски. В първия си мач на свой терен Миньор посреща Академик Пловдив.