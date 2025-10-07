БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ризки Джунианся постави нов световен рекорд в изтласкването

Олимпийският шампион от Париж постигна върхов резултат в категория до 79 килограма

Ризки Джунианся
Снимка: БТА
Индонезиецът Ризки Джунианся постави нов световен рекорд в изтласкването в категория до 79 килограма по време на световния шампионат по вдигане на тежести във Фьорде, Норвегия.

Олимпийският шампион от Париж при 73-килограмовите спечели първа световна титла в кариерата си, след като направи успешен опит на 204 килограма в изтласкването, с което подобри световния стандарт, зададен от Международната федерация по вдигане на тежести с въвеждането на новите категории.

24-годишният Ризки завърши с двубой от 361 килограма, след като постигна и 157 килограма в изхвърлянето. Той изпревари Ри Чон Сон от КНДР и Абделрахман Юнес от Египет, които взеха другите два медала в двубоя.

