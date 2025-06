Роберта Мецола приветства положителния доклад за присъединяването ни към еврозоната

"Приветствам днешното решение, което проправя пътя за присъединяване на България към еврозоната. Еврото носи просперитет и стабилност". Това написа Роберта Мецола – председател на Европейския парламент в социалната мрежа Екс.

По-рано днес Европейската комисия заключи, че България е готова да приеме еврото от 1 януари 2026 г. - ключов етап, който ще направи страната 21-вата държава членка, присъединила се към еврозоната. Тази оценка е изложена в Конвергентния доклад за 2025 г., изготвен по искане на българските власти и представлява решителна и историческа стъпка по пътя на България към приемането на еврото.

I welcome today's decision paving the way for Bulgaria to join the Eurozone.



The euro brings prosperity and stability.



Това е още една голяма крачка напред за хората на България и за Европа след присъединяването на страната към Шенген