БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Роберто Мартинес: ДР Конго ни направи мача много труден след изравнителния гол

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
Запази

Селекционерът на Португалия остана разочарован от равенството 1:1, но подчерта, че отборът му е показал характер и ще извлече важни поуки за следващите двубои

Роберто Мартинес: ДР Конго ни направи мача много труден след изравнителния гол
Слушай новината

Селекционерът на Португалия Роберто Мартинес призна, че неговият отбор не е успял да запази нивото от началните минути при равенството 1:1 срещу Демократична република Конго в първия си мач от група K на Мондиал 2026.

Португалците поведоха рано в срещата, но не успяха да затворят мача и позволиха на африканския тим да се върне в двубоя и да стигне до историческа точка.

"Това се случва на световните първенства. Започнахме мача много добре. Отбелязването на гол трябваше да бъде страхотен момент за нас, но не успяхме да се възползваме по най-добрия начин“, коментира Мартинес.

Испанският специалист смята, че след откриващото попадение неговият тим е загубил част от остротата си в нападение и е позволил на съперника да повярва в своите шансове.

"Загубихме малко от дълбочината в атаката и плавността във владението на топката. Позволихме им да възстановят организацията си, а увереността, която получиха след гола, направи мача много труден за нас“, заяви наставникът.

Въпреки разочароващия резултат Мартинес защити своите футболисти и подчерта, че не може да има критики към желанието и отдадеността им на терена.

"Много съм доволен от отношението на отбора. Проблемът не беше в липсата на ангажираност или сърце. Играчите се бориха и опитваха до последната минута да намерят победния гол“, каза още той.

Според селекционера на Португалия двубоят срещу ДР Конго трябва да бъде използван като ценен урок за продължението на турнира.

"Можем да се поучим много от този мач. Световното първенство е дълъг турнир и подобни срещи помагат на отбора да израства“, завърши Мартинес.

Свързани статии:

Десабър: Играчите заслужават тази историческа точка за ДР Конго
Десабър: Играчите заслужават тази историческа точка за ДР Конго
Селекционерът на африканците не скри гордостта си след равенството...
Чете се за: 01:25 мин.
Йордан Йовчев след изненадата между Португалия и ДР Конго: Това е магията на световните първенства
Йордан Йовчев след изненадата между Португалия и ДР Конго: Това е магията на световните първенства
Легендата на българската спортна гимнастика изгледа на живо двубоя...
Чете се за: 02:42 мин.
#Мондиал 2026 #Национален отбор на Португалия по футбол #Роберто Мартинес

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по български език и литература за седмокласниците
2
Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по български език и литература...
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
3
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...
Върху разказа "Въпрос № 18" на Христо Раянов писаха преразказ седмокласниците, разказаха ученици
4
Върху разказа "Въпрос № 18" на Христо Раянов писаха...
Повдигнаха обвинение на задържания за палежа на българските дипломатически автомобили в Скопие
5
Повдигнаха обвинение на задържания за палежа на българските...
Тиктокърът Стоян Колев е задържан за 72 часа, повдигнаха му две обвинения
6
Тиктокърът Стоян Колев е задържан за 72 часа, повдигнаха му две...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
2
Градушка с големина на орех опустоши земеделски площи в Монтанско
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи възнаграждения от висши държавни ръководни кадри
3
40 000 евро заплата: Шефове на държавни болници с по-високи...
Подобрява се състоянието на един от шофьорите от катастрофата на "Челопешко шосе"
4
Подобрява се състоянието на един от шофьорите от катастрофата на...
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан
5
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал Чарлз III
6
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал...

Още от: Мондиал 2026

Десабър: Играчите заслужават тази историческа точка за ДР Конго
Десабър: Играчите заслужават тази историческа точка за ДР Конго
Стюърт Даунинг: Настоящият отбор на Англия е по-силен като колектив, но нашето поколение имаше по-добри индивидуалности Стюърт Даунинг: Настоящият отбор на Англия е по-силен като колектив, но нашето поколение имаше по-добри индивидуалности
Чете се за: 03:22 мин.
Йордан Йовчев след изненадата между Португалия и ДР Конго: Това е магията на световните първенства Йордан Йовчев след изненадата между Португалия и ДР Конго: Това е магията на световните първенства
Чете се за: 02:42 мин.
Световно първенство: Португалия - ДР Конго (ГАЛЕРИЯ) Световно първенство: Португалия - ДР Конго (ГАЛЕРИЯ)
Кристиано Роналдо постави нов рекорд на световни първенства Кристиано Роналдо постави нов рекорд на световни първенства
Чете се за: 02:12 мин.
ДР Конго започва участието си на Мондиала с големи мечти ДР Конго започва участието си на Мондиала с големи мечти
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

България завърши с 27 медала световното първенство за спортисти със синдром на Даун в София
България завърши с 27 медала световното първенство за спортисти със...
Чете се за: 02:12 мин.
Спорт
Вижте верните отговори от изпита по български език и литература за 7-и клас Вижте верните отговори от изпита по български език и литература за 7-и клас
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
ЕП: РСМ не е постигнала напредък в съдебната реформа и борбата с корупцията ЕП: РСМ не е постигнала напредък в съдебната реформа и борбата с корупцията
Чете се за: 04:22 мин.
По света
България е против част от мерките в 21-вия пакет санкции срещу Русия, опозицията оспори аргументите на кабинета България е против част от мерките в 21-вия пакет санкции срещу Русия, опозицията оспори аргументите на кабинета
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Шестима от групата на "Калашниците" остават в ареста,...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
След палежа пред българското посолство в Скопие: Остри реакции на...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Мирът в Близкия изток: Какво съдържа меморандумът между САЩ и Иран?
Чете се за: 02:22 мин.
По света
КЗК разреши предварително изпълнение на договорите за чистота в...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ