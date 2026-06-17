Роберто Мартинес: ДР Конго ни направи мача много труден след изравнителния гол

Селекционерът на Португалия Роберто Мартинес призна, че неговият отбор не е успял да запази нивото от началните минути при равенството 1:1 срещу Демократична република Конго в първия си мач от група K на Мондиал 2026.

Португалците поведоха рано в срещата, но не успяха да затворят мача и позволиха на африканския тим да се върне в двубоя и да стигне до историческа точка.

"Това се случва на световните първенства. Започнахме мача много добре. Отбелязването на гол трябваше да бъде страхотен момент за нас, но не успяхме да се възползваме по най-добрия начин“, коментира Мартинес.

Испанският специалист смята, че след откриващото попадение неговият тим е загубил част от остротата си в нападение и е позволил на съперника да повярва в своите шансове.

"Загубихме малко от дълбочината в атаката и плавността във владението на топката. Позволихме им да възстановят организацията си, а увереността, която получиха след гола, направи мача много труден за нас“, заяви наставникът.

Въпреки разочароващия резултат Мартинес защити своите футболисти и подчерта, че не може да има критики към желанието и отдадеността им на терена.

"Много съм доволен от отношението на отбора. Проблемът не беше в липсата на ангажираност или сърце. Играчите се бориха и опитваха до последната минута да намерят победния гол“, каза още той.

Според селекционера на Португалия двубоят срещу ДР Конго трябва да бъде използван като ценен урок за продължението на турнира.