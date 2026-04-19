Сигнал за свършили бюлетини в две болнични секции в Пловдив
Андрей Гюров: Свободните хора и техния глас са по-силни...
ЦИК: Избирателната активност в страната към 11:00 часа е...
Илияна Йотова: Гласувах, за да има скоро работещо Народно...
Председателят и секретарят на РИК – Благоевград...
ЦИК: Изборният ден във всички секции е започнал нормално
ЦИК: Всички секции са открити, няма информация за...
България гласува: Избираме новите 240 депутати в 52-рото...
Робот победи хората на полумаратон в Пекин с рекордно време

Най-бързият робот записа време от 50:26 минути.

Хуманоидните роботи изпревариха хората за първи път в полумаратон в Пекин. 21-километровото трасе се виеше през квартал Ичжуан в Пекин, като хора се присъединиха към роботизирани претенденти от 100 компании и изследователски институции.

Дистанционно управляваният робот Лайтнинг технически финишира първи с време от 48 минути и 19 секунди, но съгласно правилата за времеизмерване, роботът Шандян беше обявен за победител с време от 50:26 минути.

В първото събитие миналата година най-бързият робот пресече финалната линия за малко над 2 часа и 40 минути.

Джейкъб Киплимо от Уганда държи световния рекорд в полумаратон за мъже с време от 57:20, поставено на полумаратона в Лисабон през март.

Бариери отделяха пистата за бягане на роботите от техните човешки конкуренти. Трасето беше проектирано да тества възможностите на роботите, включвайки повече от 10 вида терен, включително равни пътища, склонове, завои и тесни участъци.

Инженерите имаха право да правят корекции на своите високотехнологични изобретения по пътя с помощни станции, специално предназначени за роботи. Вместо вода и закуски обаче, станциите осигуриха батерии и технически инструменти.

Тазгодишното състезание беше около пет пъти по-голямо от първото събитие и за първи път включваше пет международни отбора от страни, включително Франция, Германия и Бразилия.

