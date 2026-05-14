БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Роботи, звезди и тайният живот на пчелите: днес започва Софийският фестивал на науката

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Деца
Запази
Роботи, звезди и тайният живот на пчелите: днес започва Софийският фестивал на науката
Слушай новината

Над 100 учени, инженери и изследователи от 12 държави ще се включат в 16-ото издание на Софийски фестивал на науката, което започва днес в София Тех Парк.

До 17 май посетителите ще могат да избират между 135 различни събития – от работилници и научни демонстрации до срещи с учени и прожекции на филми. В програмата участват и изследователи от Българска академия на науките.

Още в първия ден ученици ще бъдат наградени в състезание по компютърна лингвистика, организирано от Института за български език при БАН.

Сред най-интересните събития в програмата е работилница за търсене на фосили, в която участниците ще могат сами да изследват седиментни скали. Посетителите ще научат и как науката и изкуството са свързани чрез металургията – от древността до днешните дигитални технологии.

Любителите на Космоса ще могат да чуят как български учени са участвали в откриването на кафяви джуджета и двойни звездни системи.

Ще бъде прожектиран филм на National Geographic Society за тайния живот на пчелите.

Част от събитията ще бъдат на английски, френски и испански език със симултанен превод на български. За първи път някои от тях ще имат и жестов превод.

Последвайте ни

ТОП 24

Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
1
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Делян Пеевски остана без охрана от НСО
2
Делян Пеевски остана без охрана от НСО
Министерският съвет назначи 28 нови областни управители
3
Министерският съвет назначи 28 нови областни управители
Правителството търси спешен изход от кризата с пръскането срещу комари
4
Правителството търси спешен изход от кризата с пръскането срещу комари
Министър Иван Демерджиев: Отпада държавната охрана на Делян Пеевски и Бойко Борисов
5
Министър Иван Демерджиев: Отпада държавната охрана на Делян Пеевски...
Деньо Денев е освободен от длъжността заместник-председател на ДАНС
6
Деньо Денев е освободен от длъжността заместник-председател на ДАНС

Най-четени

Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
1
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Втора етапна победа за Пол Мание
2
Втора етапна победа за Пол Мание
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
3
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
4
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
5
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
6
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...

Още от: У нас

DARA излиза на сцената на „Евровизия“ тази вечер
DARA излиза на сцената на „Евровизия“ тази вечер
Подновиха разкопките на древния град Хераклея Синтика Подновиха разкопките на древния град Хераклея Синтика
Чете се за: 00:55 мин.
България постепенно става по-богата и по-развита държава България постепенно става по-богата и по-развита държава
Чете се за: 01:12 мин.
Деца от Бургас станаха лекари за един ден Деца от Бургас станаха лекари за един ден
Чете се за: 00:40 мин.
България на консултативно съвещание по Антарктическия договор в Япония България на консултативно съвещание по Антарктическия договор в Япония
Чете се за: 00:47 мин.
Новините 13.05.2026 г. Новините 13.05.2026 г.
Чете се за: 03:30 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Промените в Закона за защита на потребителите и в Закона за съдебната власт влизат на първо четене в парламента
НА ЖИВО: Промените в Закона за защита на потребителите и в Закона...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Трима депутати от "Прогресивна България" подадоха оставки Трима депутати от "Прогресивна България" подадоха оставки
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Държавата с допълнителни мерки срещу спекулата и високите цени Държавата с допълнителни мерки срещу спекулата и високите цени
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
DARA излиза на сцената на "Евровизия" тази вечер във Виена DARA излиза на сцената на "Евровизия" тази вечер във Виена
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
След унищожителните градушки: Има ли защита срещу бурите?
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Визита в Китай: Официална церемония по посрещането на Доналд Тръмп...
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Поредна масирана руска атака с дронове в Киев
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Деца от 15 български училища в чужбина изследваха отзвука от...
Чете се за: 07:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ