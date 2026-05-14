Роботи, звезди и тайният живот на пчелите: днес започва Софийският фестивал на науката

Над 100 учени, инженери и изследователи от 12 държави ще се включат в 16-ото издание на Софийски фестивал на науката, което започва днес в София Тех Парк.

До 17 май посетителите ще могат да избират между 135 различни събития – от работилници и научни демонстрации до срещи с учени и прожекции на филми. В програмата участват и изследователи от Българска академия на науките.

Още в първия ден ученици ще бъдат наградени в състезание по компютърна лингвистика, организирано от Института за български език при БАН.

Сред най-интересните събития в програмата е работилница за търсене на фосили, в която участниците ще могат сами да изследват седиментни скали. Посетителите ще научат и как науката и изкуството са свързани чрез металургията – от древността до днешните дигитални технологии.

Любителите на Космоса ще могат да чуят как български учени са участвали в откриването на кафяви джуджета и двойни звездни системи.

Ще бъде прожектиран филм на National Geographic Society за тайния живот на пчелите.

Част от събитията ще бъдат на английски, френски и испански език със симултанен превод на български. За първи път някои от тях ще имат и жестов превод.