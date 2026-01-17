Роджър Федерер открадна шоуто на церемонията за началото на Australian Open

Демонстративен мач зарадва зрителите на Rod Laver Arena.
Първата официална церемония за началото на Откритото първенство на Австралия стана шоуто на Роджър Федерер в навечерието на старта на турнира от Големия шлем.
Церемонията започна с групата Crowded House, която изпълни някои от своите хитове. Стадионът с капацитет от 15 000 места бе препълнен.
Род Лейвър, великият австралийски тенисист, известен с Големия шлем, беше сред гостите. 87-годишният австралиец седеше край корта в Rod Laver Arena, централният корт на „Мелбърн парк“, кръстен в негова чест.
Федерер, шесткратният победител в Откритото първенство на Австралия и 20-кратен шампион от Големия шлем, си партнира с бившите шампиони Андре Агаси, а след това и с Аш Барти, в демонстративен мач на двойки срещу Пат Рафтър и Лейтън Хюит като основна част от програмата.
Всичко беше решено по сценарий, като Федерер спечели първата точка, въпреки че направи форхенд, а след това категорично завърши победата с уинър от скок над главата.
Новак Джокович, който е спечелил 10 австралийски титли сред рекордните си 24 трофея от Големия шлем, беше там, за да гледа.
Състезанията на сингъл в основната схема в Мелбърн започват в неделя. Джокович играе първия си мач в понеделник.
Организаторите на Откритото първенство на Австралия превърнаха изданието през 2026 г. в триседмичен фестивал на тениса, като 217 999 фенове присъстваха за шест дни, за да гледат демонстративни мачове, квалификации и турнира от 1 Point Slam преди началото на основната схема.
Федерер се завърна в Австралия за първи път от 2021 г. насам, като участва сега, защото прекрати активната си кариера, преди да може да направи прощално турне за сезона.
„Наистина означава много за мен, когато хора като Род Лейвър присъстват. Изключително важно е да бъдем благодарни на по-старите поколения звезди“, каза Роджър Федерер.