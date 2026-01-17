Роджър Федерер открадна шоуто на церемонията за началото на Australian Open

Първата официална церемония за началото на Откритото първенство на Австралия стана шоуто на Роджър Федерер в навечерието на старта на турнира от Големия шлем.

Церемонията започна с групата Crowded House, която изпълни някои от своите хитове. Стадионът с капацитет от 15 000 места бе препълнен.

Род Лейвър, великият австралийски тенисист, известен с Големия шлем, беше сред гостите. 87-годишният австралиец седеше край корта в Rod Laver Arena, централният корт на „Мелбърн парк“, кръстен в негова чест.

Федерер, шесткратният победител в Откритото първенство на Австралия и 20-кратен шампион от Големия шлем, си партнира с бившите шампиони Андре Агаси, а след това и с Аш Барти, в демонстративен мач на двойки срещу Пат Рафтър и Лейтън Хюит като основна част от програмата.

Всичко беше решено по сценарий, като Федерер спечели първата точка, въпреки че направи форхенд, а след това категорично завърши победата с уинър от скок над главата.

Новак Джокович, който е спечелил 10 австралийски титли сред рекордните си 24 трофея от Големия шлем, беше там, за да гледа.

Състезанията на сингъл в основната схема в Мелбърн започват в неделя. Джокович играе първия си мач в понеделник.

Организаторите на Откритото първенство на Австралия превърнаха изданието през 2026 г. в триседмичен фестивал на тениса, като 217 999 фенове присъстваха за шест дни, за да гледат демонстративни мачове, квалификации и турнира от 1 Point Slam преди началото на основната схема.

Федерер се завърна в Австралия за първи път от 2021 г. насам, като участва сега, защото прекрати активната си кариера, преди да може да направи прощално турне за сезона.