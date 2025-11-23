Рома е обратно на върха в Серия А след категорична победа над Кремонезе

Рома победи Кремонезе с 3:1 като гост в среща от 12-ия кръг на италианския футболен шампионат и оглавява временното класиране с 27 точки. Успехът беше трети за "римските вълци" в последните четири мача на тима. "Тигрите" пък допуснаха трето поредно поражение и се намират на 12-а позиция с 14 точки към момента.

22-годишният аржентински нападател на гостите Матиас Суле откри резултата след страхотно изпълнение в 17-ата минута на двубоя. Десет минути по-късно Лоренцо Пелегрини отново прати топката в мрежата на Кремонезе, но голът не бе зачетен поради засада в хода на атаката.

В края на първото полувреме домакините имаха претенции за дузпа за игра с ръка на Джанлука Манчини, но такава не бе отсъдена.

Старши треньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини бе изгонен с червен картон в 62-ата минута заради реплики към съдията. Две минути по-късно той отпразнува на трибуните втория гол на тима си, дело на ирландския национал Евън Фъргюсън.

Бразилският защитник на гостите Уелси Франса увеличи преднината им на 3:0 в 69-ата минута, а малко преди края на редовните 90 Фъргюсън пак насочи топката във вратата на домакините, но попадението не бе зачетено заради отсъдена засада.

В третата минута на добавеното време на двубоя Франческо Фолино оформи крайното 1:3 след точен удар с глава след чудесно изпълнен корнер.