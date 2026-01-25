Рома надигра Милан, но не успя да го победи

Отборите на Рома и Милан завършиха наравно 1:1 в последната среща от 22-ия кръг в италианската Серия „А“. Домакините имаха превъзходство почти през цялото време, но сериозни пропуски и уникални спасявания на Майк Менян позволиха на „росонерите“ да си тръгнат с точка от Вечния град.



Нещо повече, Милан дори поведе в резултата в 62-ата минута чрез Кони Де Винтер, за когото това беше първо попадение с екипа на „дявола“. Малко по-късно домакините получиха право да изпълнят дузпа за игра с ръка на Давиде Бартезаги, а от бялата точка Лоренцо Пелегрини вкара за 1:1. До края на срещата нови попадения не паднаха и двата отбора разделиха по точка.

След този кръг Милан вече изостава на 5 точки от лидера и градски съперник Интер. Рома и Наполи делят третото място на точка зад Милан, а непосредствено зад тях е и Ювентус.



В следващия кръг Милан гостува на Болоня, а Рома ще играе с Удинезе в Удине. За „вълците“ днешното равенство беше първо от началото на сезона изобщо.