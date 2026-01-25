БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ювентус се разправи с шампиона Наполи

Спорт
"Бианконерите" се наложиха с 3:0 над неаполитанци в дербито на кръга.

Ювентус - Наполи
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Ювентус постигна класическа победа с 3:0 над Наполи в дербито от 22-ия кръг на Серия А.

Торинци взеха важни три точки срещу миналогодишния шампион и се изравниха с Рома на четвъртото място в класирането – двата отбора имат по 42 точки, но „вълците" са с мач по-малко и по-късно тази вечер приемат Милан. Наполи допусна първа загуба от повече от месец и остава трети с 43 точки.

Ювентус доминираше през целия мач и заслужено стигна до успеха. В 19-ата минута Кефрен Тюрам уцели гредата, но само три минути по-късно Джонатан Дейвид овладя топката в наказателното поле и откри резултата.

Ключовият втори гол дойде в 77-ата минута, когато влезлият като резерва Мирети изведе Кенан Йълдъз, а турският национал хладнокръвно удвои аванса на „бианконерите".

Четири минути преди края друга смяна – Филип Костич – оформи крайното 3:0 с точен удар от дъгата на наказателното поле, пращайки топката в долния ляв ъгъл на вратата на Наполи.

