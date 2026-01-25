Аталанта доближава зона Европа след разгром над Парма

Аталанта разби Парма с категорично 4:0 в домакинството си от 22-ия кръг на Серия А. Джанлука Скамака, Мартен Де Рон, Джакомо Распадори и Никола Кръстович се разписаха за домакините, които с актив от 35 точки заемат седмо място в класирането. Парма остава 15-ти с 23 точки.

В друг интересен сблъсък Дженоа надделя над Болоня с 3:2 след драматичен късен гол на Жуниор Месиаш в добавеното време. Победата изкачи Дженоа до 13-ата позиция с 23 точки, докато Болоня заема осмото място с 30 точки.

Сасуоло сложи край на серията си от седем поредни мача без успех, надигравайки Кремонезе с 1:0. Единственото попадение в мача бе дело на Алиу Фадера още в третата минута.