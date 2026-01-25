БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Аталанта доближава зона Европа след разгром над Парма

Спорт
Новото попълнение Джакомо Распадори се разписа за тима от Бергамо.

Аталанта
Аталанта разби Парма с категорично 4:0 в домакинството си от 22-ия кръг на Серия А. Джанлука Скамака, Мартен Де Рон, Джакомо Распадори и Никола Кръстович се разписаха за домакините, които с актив от 35 точки заемат седмо място в класирането. Парма остава 15-ти с 23 точки.

В друг интересен сблъсък Дженоа надделя над Болоня с 3:2 след драматичен късен гол на Жуниор Месиаш в добавеното време. Победата изкачи Дженоа до 13-ата позиция с 23 точки, докато Болоня заема осмото място с 30 точки.

Сасуоло сложи край на серията си от седем поредни мача без успех, надигравайки Кремонезе с 1:0. Единственото попадение в мача бе дело на Алиу Фадера още в третата минута.

Разгромна победа за Комо срещу Торино
Разгромна победа за Комо срещу Торино
"Синьо-белите" вкараха 6 безответни гола в домакинството си на...
Чете се за: 00:57 мин.
Интер постигна впечатляващ обрат над последния в Серия А Пиза
Интер постигна впечатляващ обрат над последния в Серия А Пиза
"Нерадзурите" изоставаха с 0:2, но отговориха с шест попадения.
Чете се за: 02:52 мин.
Революцията при Майкъл Карик продължава: Ман Юнайтед матира и Арсенал
Революцията при Майкъл Карик продължава: Ман Юнайтед матира и Арсенал
Барселона се завърна на върха след успех над последния в Ла Лига
Астън Вила и Челси с победи като гост
Атлетико Мадрид с убедителна победа над Майорка
Лукас Петков донесе точка на Елферсберг, Чернев с 90 минути за Кайзерслаутерн
Итън Нуанери се разписа в дебюта си за Олимпик Марсилия при успеха над Ланс
Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас - Малко Търново
Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас -...
Напрежение във Велико Търново заради пломбиране на ПДЧ линията в завода за дървопреработка (СНИМКИ)
200 милиона американци са в плен на арктически студове, пикът на бурята е утре
Гняв, скръб и сблъсъци в Минесота: Пистолет или телефон е държал убитият от федерални мъж?
Ново жури, нов вот - вижте какво ни очаква на финала на...
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Сноубордистка пострада в Рила и е транспортирана с хеликоптер до София
Бой, грозни сцени и скандал: Пиян българин "приземи"...
